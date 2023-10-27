Kayserispor bugün Hatayspor'a konuk olacak

Kayserispor, Süper Lig'e 10'uncu haftanın açılış maçında Hatayspor ile karşılaşacak.

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  • 27.10.2023 11:07
  • Güncelleme: 27.10.2023 11:07
Kayserispor bugün Hatayspor'a konuk olacak

Geçen hafta sahasında Rizespor’u 3-1’lik skorla mağlup eden Kayserispor, bugün 10’uncu haftanın açılış maçında Hatayspor ile karşılaşacak. Mersin Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Kayseri ekibinde Carlos Mane’nin oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken Hatayspor’da da Boudjemaa ve Kerim Alıcı’nın Kayserispor’a karşı forma giymesi beklenmiyor. Hatayspor - Kayserispor maçını Antalya Bölgesi hakemi Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını A.Uğur Sarı ile Selahattin Altay yapacak.

1ha

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