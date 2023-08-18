Kayserispor bugün İstanbulspor’a konuk olacak

Transfer yasağını kaldıramayan ve üçüncü sezona da takviyesiz başlayan Kayserispor ilk hafta sahasında Galatasaray ile golsüz berabere kalmıştı. Renktaşı ile oynadığı maçın ardından ara vermeden İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlayan Kayserispor dün son idmanını yaparak İstanbul’a gitti. İkinci haftanın açılış maçında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Kayserispor’da Hosseini’den başka eksik bulunmuyor. Bugün saat 21.00’de başlayacak olan İstanbulspor – Kayserispor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Özgür Ertem yapacak.