Kayserispor bugün kader maçına çıkacak

Kayserispor, Süper Ligin 33'ncü haftasında bugün Alantyaspor deplasmanında kader niteliğinde bir maça çıkacak. Sarı kırmızılılar galip gelmesi halinde avantaj elde edecek, puan kaybında ise küme düşmeyi büyük oranda garantileyecek.

Kayserispor, sezonun ilk haftalarından itibaren alt sıralara yöneldi. Uzun süredir küme düşme potasında bulunan sarı kırmızılılar kritik maçlarda kaybettiği puanlar nedeniyle ateş hattından kurtulamadı. Bu haftaya 27 puanla 17’nci sırada giren Kayserispor’a küme düşme potasından çıkmak için galibiyet yetmeyecek. Puan cetvelinde 32 puanı bulunan Kasımpaşa, 29 puanı bulunan Eyüpspor ve Antalyaspor ile 28 puanı bulunan Gençlerbirliği’nin alacağı sonuçlar Kayserispor’un son durumunu belirleyecek. Kayserispor bugün oynanacak maçta puan kaybı yaşaması halinde son hafta işi mucizelere kalacak. Kayserispor’da bugün oynanacak Alanyaspor maçı öncesi önemli bir sakat yada cezalı bulunmuyor. Müsabakayı Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görevlendirildi.

Haber Merkezi

