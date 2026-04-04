Kayserispor bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak
Süper Lig’de küme düşme hattında yer alan Kayserispor bugün 1 sıra üstünde yer alan Kasımpaşa ile karşılaşacak. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bu maçın hazırlıklarını yapan sarı kırmızılılarda Hosseini sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Carole’nin de bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Takımda cezası isim bulunmuyor. İstanbul’da oynanacak olan müsabaka saat 14.30’da başlayacak.