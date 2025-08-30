Kayserispor bugün Kocaelispor'a konuk olacak

Kayserispor, Süper Ligin 4'üncü haftasında bugün deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Kayserispor bugün Kocaelispor'a konuk olacak

Süper Lig’de geride kalan 2 haftada 1 puan alan Kayserispor, çıktığı 3 maçı da kaybeden Kocaelispor’a konuk olacak. Hafta boyunca körfez ekibine çalışan sarı kırmızılılar dün son idmanı Kocaeli’de yaptı. Kayserispor’un bugünki maça Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Cardoso ve Opoku 11’iyle başlaması bekleniyor. Kocaeli Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 19.00’da başlayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor bugün Kocaelispor'a konuk olacak
Kayserispor bugün Kocaelispor’a konuk olacak
Milletvekili Akar, 'Kıbrıs meselesi bir işgal sorunu değildir'
Milletvekili Akar, “Kıbrıs meselesi bir işgal sorunu değildir”
Zaferin 103. Yılında Vali Çiçek'ten Birlik ve Direniş Vurgusu
Zaferin 103. Yılında Vali Çiçek’ten Birlik ve Direniş Vurgusu
135 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
135 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
Evinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
Evinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
Kayserispor, hazırlıklarını Kocaeli'de tamamladı
Kayserispor, hazırlıklarını Kocaeli’de tamamladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!