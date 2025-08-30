Kayserispor bugün Kocaelispor'a konuk olacak
Kayserispor, Süper Ligin 4'üncü haftasında bugün deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’de geride kalan 2 haftada 1 puan alan Kayserispor, çıktığı 3 maçı da kaybeden Kocaelispor’a konuk olacak. Hafta boyunca körfez ekibine çalışan sarı kırmızılılar dün son idmanı Kocaeli’de yaptı. Kayserispor’un bugünki maça Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Cardoso ve Opoku 11’iyle başlaması bekleniyor. Kocaeli Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 19.00’da başlayacak.