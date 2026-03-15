Kayserispor bugün Samsunspor ile karşılaşacak
Kayserispor, Süper Ligin 26'ncı haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak.
Süper Lig’de uzun süredir küme düşme potasından yer alan Kayserispor, 3 maçlık yenilmezlik serisini Trabzonspor maçında aldığı sonuçla kaybetmişti. Yirmi puanla sondan bir üst sırada yer alan Kayserispor bugün deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar sezonun ilk yarısında evinde oynadığı müsabakayı kaybetmişti. Kayserispor’da bu maç öncesi Dorukhan, kırmızı kart cezası nedeniyle, Carole ve Bennasser ise sakatlıkları nedeniyle bu kadroda yer almaları beklenmiyor. Samsunspor- Kayserispor maçı saat 20.00’de başlayacak.