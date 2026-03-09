Kayserispor bugün Trabzonspor'u ağırlayacak
Süper Lig'de son 3 maçını kaybetmeyen Kayserispor, bugün sahasında Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk edecek.
Kayserispor’da Radomir Djalovic ile yollar ayrıldıktan sonra 3 maça çıkan Kayserispor, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Kayserispor bugün ligde 3’üncü sırada yer alan Trabzonspor’u konuk edecek. Küme düşme potasından çıkma mücadelesi veren Kayserispor’un Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Kayserispor’un maça; Bilal, Denswil, Semih, Brenet, Benes, Bennasser, Makarov, Ramazan, Cardoso, Mendes ve Chalov 11’iyle başlaması bekleniyor.