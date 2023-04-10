Kayserispor bugün Ümraniyespor’u ağırlayacak

Geçen hafta lig maçında Trabzonspor’u mağlup eden, kupa maçında Fenerbahçe’ye yenilen Kayserispor bugün Ümraniyespor ile karşılaşacak. Süper Ligin 28’nci haftasının kapanış maçında Kayserispor ile Ümraniyespor arasında oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak. Sarı kırmızılılar 41 puanla 7’nci sırada yer bulurken İstanbul ekibi 23 puanla küme düşme potasında yer alıyor. Müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek, yardımcılıklarını İlker Takpak, Murat Temel yapacak. Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında forma giymeyen Carole’nin bu akşam oynanacak olan müsabakada forma giymesi bekleniyor. İranlı futbolcu Ali Karimi’nin ise sakatlığı devam ediyor.