Kayserispor Camiası ve Baki Ersoy'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve beraberindeki heyeti başkanlık makamında ağırladı. Ziyarette, Kayserispor’un eski başkanı ve iş insanı Ali Çamlı, Erciyes 38 FK Başkanı Ahmet Dirgenali ve Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın da yer aldı.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, şehrin spor dinamikleriyle bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek, “Sayın milletvekilimize ve Kayseri futboluna emek veren değerli isimlere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte hareket ederek hem şehrimizi hem de spor camiamızı daha ileri taşıyacağız” dedi.

Görüş alışverişinde bulunulan ziyarette MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Başkan Büyükkılıç’a gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, şehrin ortak paydasında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.