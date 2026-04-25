Kayserispor-Çaykur Rizespor: 2-0

Süper Lig'in 31'inci haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

STAD: RHG Enerji Enertürk 
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Süleyman Özay, Esat Sancaktar
KAYSERİSPOR: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 58 Benes), Dorukhan (Dk. 86 Görkem), Furkan (Dk. 58 Mendes), Makarov (Dk. 73 Chalov), Cardoso, Onugkha.
ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Mithat (Dk. 87 Buljubasic), Attila, Sagnan, Hojer, Papanikolaou (Dk. 83 Pierrot), Olawoyin (Dk. 84 Taha), Mihaila, Laçi, Mebude (Dk. 73 Emrecan), Ali Sowe.
GOLLER: Dk. 79 Chalov, Dk. 88 Benes (Kayserispor)

Süper Lig’in 31’inci haftasında Kayserispor, sahasında Rizespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında etkili olan iki takım girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında 79’uncu dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Sağ çaprazda topla buluşan Chalov gol atarak, takımını 1-0 öne geçirdi. 88’inci dakikada Kayserispor farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Benes’in uzaktan şutu ağlarla buluştu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Kayserispor, Rizespor’u 2-0 mağlup etti.
(RHA)

