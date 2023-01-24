Kayserispor çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşti

ZTK Çeyrek ve Yarı Final kuraları TFF Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kayserispor’u kura çekiminde Basın Sözcüsü Samet Koç temsil etti.

Çeyrek finalde Kayserispor, Fenerbahçe ile eşleşti. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan müsabaka Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanacak. Müsabakalar 28 Şubat - 1 Mart veya 2 Mart tarihlerinde oynanacak.

YARI FİNAL KURA ÇEKİMİ

Kayserispor’un Fenerbahçe’yi elemesi durumunda ZTK Yarı Finale yükselecek. Sarı kırmızılı ekip, yarı finalde ise Demir Grup Sivaspor – Gaziantep FK çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çift maç usulü oynanacak yarı final maçları da 25-26 veya 27 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak.