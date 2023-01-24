Kayserispor çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale yükselen Kayserispor, Fenerbahçe ile eşleşti.

PAYLAŞ
  • 24.01.2023 18:06
  • Güncelleme: 24.01.2023 18:06
  • 56
Kayserispor çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşti

ZTK Çeyrek ve Yarı Final kuraları TFF Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kayserispor’u kura çekiminde Basın Sözcüsü Samet Koç temsil etti. 

Çeyrek finalde Kayserispor, Fenerbahçe ile eşleşti. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan müsabaka Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanacak. Müsabakalar 28 Şubat - 1 Mart veya 2 Mart tarihlerinde oynanacak.

YARI FİNAL KURA ÇEKİMİ

Kayserispor’un Fenerbahçe’yi elemesi durumunda ZTK Yarı Finale yükselecek. Sarı kırmızılı ekip, yarı finalde ise Demir Grup Sivaspor – Gaziantep FK çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çift maç usulü oynanacak yarı final maçları da 25-26 veya 27 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uyuşturucuyu tanıdığı olmadığı için bebek arabasına koymuş

Uyuşturucuyu tanıdığı olmadığı için bebek arabasına koymuş

Kur'anı Kerim'e Çirkin Saldırı Lanetlendi

Kur'anı Kerim'e Çirkin Saldırı Lanetlendi

Melikgazi'de 49 takımın Teknofest projesi değerlendirdi

Melikgazi'de 49 takımın Teknofest projesi değerlendirdi

1 kişinin ölümüne neden olan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

1 kişinin ölümüne neden olan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

ERVA Projesi Kayseri'de başarılı bir şekilde uygulanıyor

ERVA Projesi Kayseri'de başarılı bir şekilde uygulanıyor

Milli Eğitim Müdürü Teltik: ' Türkiye çapında başarılar elde edeceğimize inanıyoruz'

Milli Eğitim Müdürü Teltik: ' Türkiye çapında başarılar elde edeceğimize inanıyoruz'

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Ataş'tan zam tepkisi

Milletvekili Ataş'tan zam tepkisi

Başkan Çolakbayrakdar, 'Biz üreticimizin, sanayicimizin yanındayız'

Başkan Çolakbayrakdar, “Biz üreticimizin, sanayicimizin yanındayız”

DAHA FAZLA
Kayserispor çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşti

Kayserispor çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşti

Erciyes dönüşü 2 öğrencinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi

Erciyes dönüşü 2 öğrencinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi

'Yeni Evim Projesi'yle ev sahibi olmanın şartları

‘Yeni Evim Projesi’yle ev sahibi olmanın şartları

Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Otomobiller çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Otomobiller çarpıştı, 7 kişi yaralandı