Kayserispor çeyrek finalde Fenerbahçe'ye mağlup oldu
Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Kayserispor sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
- 07.04.2023 07:19
- Güncelleme: 07.04.2023 07:19
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Türkiye Ziraat Kupası Çeyrek Final maçında Kayserispor, İstanbul’da oynanan maçta Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçı 4-1’lik mağlubiyetle kaybetti.
GOL… Maçın 8’inci dakikasında Emre Mor Fenerbahçe’yi öne geçiren golü attı. Sol kanatta topla buluşan Alioski ortayı yaptı. Ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Valencia topu indirdi. Valencia’nın biraz solunda bulunan Emre Mor sol ayağıyla gelişine vurdu, meşin yuvarlak uzun köşeden ağlara gitti: 1-0
GOL… Maçın 18’inci Kolovetsios skora denge getirdi. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Kemen ortayı yaptı, penaltı noktası yakınında yükselen Kolovetsios’un kafa vuruşunda top kaleci Altay’ın solundan ağlarla buluştu: 1-1.
GOL… Maçın 42’nci dakikasında Emre Mor’dan 2’nci gol geldi. Sağ iç kulvarda topla buluşan Emre Mor, Serdar Dursun ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top yakın köşeden ağlarla buluştu: 2-1.
GOL… 59’uncu dakikada Serdar Dursun attı, fark ikiye çıktı. Kaleci Cenk Gönen topu ceza sahasında istediği gibi kontrol edemedi. Cenk’in ayağından seken topu kapan Serdar Dursun hafif sol çaprazdan sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu boş kaleye gönderdi: 3-1.
GOL… Maçın 90’ıncı dakikasında Arda Güler attı fark üçe çıktı. Serdar Dursun’un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Cenk Gönen’in sağ kolunun altından geçen top ağlarla buluştu: 4-1.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Kayserispor, Fenerbahçe’ye deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Kayserispor Türkiye Kupası’na veda ederken Fenerbahçe yarıfinale yükseldi.
MAÇIN KARNESİ
STAT: Ülker
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Erdem Bayık
KAYSERİSPOR: Cenk Gönen, M. Hosseini, D. Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk.57 Uzodimma), Gökhan Sazdağı, Ackah, O. Kemen, Mane(Dk.30 Emrah Başsan), Cardoso (Dk.80 Ramazan Civelek), M. Thiam, Gavranovic (Dk.46 Bernard Mensah)
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, A. Szalai, E. Alioski, İsmail Yüksek (Dk.67 Willian Arao), Emre Mor (Dk.68 Mert Hakan Yandaş) , M. Zajc, D. Rossi ( Dk.68 İrfan Can Kahveci), Serdar Dursun, E. Valencia (Dk.78 Arda Güler)
GOLLER: Dk.8 - 42 Emre Mor, Dk.59 Serdar Dursun, Dk.90 Arda Güler (Fenerbahçe) Dk.18 Kolovetsios (Kayserispor)
SARI KART: Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Bernard Mensah (Kayserispor)