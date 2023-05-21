Kayserispor çıktığı son 5 maçı kaybetti

 Kayserispor dün Alanyaspor'a da 4-0'lık skorla mağlup olarak Süper Lig'de çıktığı son 5 maçı da kaybetmiş oldu.

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  • 21.05.2023 20:13
  • Güncelleme: 21.05.2023 20:13
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Kayserispor çıktığı son 5 maçı kaybetti

Süper Ligde çıktığı 33 müsabakada 57 gol yiyip 54 gol atan Kayserispor eksi 3 averajla 7’inci sırada yer buldu. Ligin 35’inci haftasında Alanyaspor’u konuk eden Kayserispor müsabakayı 4-0’lık skorla kaybetti. 49 puanda kalan sarı kırmızılılar son 5 maçta kalesinde 17 gol gördü. Galatasaray’dan 6, Adana Demirspor’dan 5, Konyaspor’dan 2 ve Alanyaspor’dan 4 gol yiyen sarı kırmızılılar ligin 36’ncı haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

1ha

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