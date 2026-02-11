Kayserispor 'çirkin tezahürattan' PFDK'ya sevk edildi
Kayserispor, Kocaelispor maçında 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'saha olayları' ve 'usulsüz seyirci alınması' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
Süper Ligin 21’inci haftasında oynanan karşılaşmalarla ilgili disiplin sevkleri açıklandı. Kayserispor 3 sebepten dolayı PFDK’ya sevk edildi. Kayserispor’un PFDK’ya sevki; “Kayserispor Kulübü’nün 09.02.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Kocaelispor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” şekilde açıklandı.