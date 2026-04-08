Kayserispor 'çirkin ve kötü tezahürat'tan PFDK'ta sevk edildi
Kayserispor, geçen hafta Kasımpaşa maçında taraftarının 'çirkin ve kötü tezahüratı' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği Süper Ligin 28’nci haftasında oynanan karşılaşmaların ardından Profesyonel Futbol Diaiplin Kurulı (PFDK) sevklerini açıkladı. Kayserispor, Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı ve 2-0’lık skorla yenildiği maçın ardından PFDK’ya sevk edildi. Kayserispor ile ilgili madde şu şekilde, “Kayserispor Kulübü’nün 04.04.2026 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Kayserispor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” açıklandı.