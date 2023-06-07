Kayserispor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

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  • 07.06.2023 15:27
  • Güncelleme: 07.06.2023 16:31
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Kayserispor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunu 47 puanla 9. sırada tamamlayan Kayserispor’da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Kayserispor’da sözleşmesi biten oyuncular şu şekilde; "Bernard Mensah, Cenk Gönen, Emrah Başsan, İlhan Parlak, Joseph Attamah, Lionel Carole, Mario Gavranovic, Majid Hosseini, Orhun Akkaya ile Ahmet Kağan Malatyalı."

Majid Hosseini, Emrah Başsan ve Joseph Attamah ile yeniden anlaşma zemini arayan Kayserispor kulübü, sözleşmesi biten 10 oyuncunun yanı sıra sözleşmesi devam eden bazı oyuncular ile de yolları ayırmayı hedefliyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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