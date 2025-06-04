Süper Lig hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Sezonun tamamlanmasıyla Kayserispor’da 11 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. 30 Mayıs 2025 itibari ile sözleşmesi bitecek olan isimlerden Carole’nin 1 artı 1 yıllık sözleşmesi otomatik olarak tekrar uzatıldı. Kayserispor’a 2 kez kiralık olarak gelen Kartal Kayra Yılmaz ile birlikte bonservisi Kayserispor’da bulunan Hosseini, Attamah, Jeanvier, Kolovetsios, Hasan Ali, Carole, Uzodimma, Bourabi, Nurettin, Ramazan ve Bahoken’in sözleşmesi sona erdi. Sarı kırmızılı kulüpte sezonun tamamlanmasının ardından henüz yaprak kıpırdamıyor.