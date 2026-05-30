Kayserispor’da 20 transferden 11’i bin dakikadan az süre aldı

Kayserispor’da transfer yasağı 2025 – 2026 sezonu öncesinde kaldırılmıştı. Sarı kırmızılılar 13’ü sezon başında 7’si devre arasında olmak üzere 20 transfer yaptı. Kayserispor’un sezon başında kadrosuna kattığ isimlerden sahada en fazla kalanı 2 Bin 723 dakika ile Denwsil oldu. Onu 2 Bin 584 dakika ile Benes takip etti. Onukgha bin 920 dakika sahada kalırken Furkan Soyalp Kayserispor formasıyla bin 906 dakika sahada kaldı. Mendes bin 603, Bennasser ise bin 478 dakika sahada kaldı. Dorulhan Toköz bin 443, Samih Güler bin 381, devre arssı takımdan ayrılan Opoku bin 285 dakika forma giydi. Tuci 950, Chalov 861, Brenet 799, Abdulsamet Burak 741, Makarov 625, Katongo 638, Burak Kapacak 440, Jung 305, Görkem Sağlam 291, Deniz Dönmezer 270 ve SamMather 59 dakika forma giydi.