  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor'da 20 transferden 11'i bin dakikadan az süre aldı

Kayserispor'da 20 transferden 11'i bin dakikadan az süre aldı

Kayserispor'un 2025 – 2026 sezonunda yaptığı 20 transferden 11'i bin dakikanın altında süre aldı.

Kayserispor'da 20 transferden 11'i bin dakikadan az süre aldı

Kayserispor’da transfer yasağı 2025 – 2026 sezonu öncesinde kaldırılmıştı. Sarı kırmızılılar 13’ü sezon başında 7’si devre arasında olmak üzere 20 transfer yaptı. Kayserispor’un sezon başında kadrosuna kattığ isimlerden sahada en fazla kalanı 2 Bin 723 dakika ile Denwsil oldu. Onu 2 Bin 584 dakika ile Benes takip etti. Onukgha bin 920 dakika sahada kalırken Furkan Soyalp Kayserispor formasıyla bin 906 dakika sahada kaldı. Mendes bin 603, Bennasser ise bin 478 dakika sahada kaldı. Dorulhan Toköz bin 443, Samih Güler bin 381, devre arssı takımdan ayrılan Opoku bin 285 dakika forma giydi.  Tuci 950, Chalov 861, Brenet 799, Abdulsamet Burak 741, Makarov 625, Katongo 638, Burak Kapacak 440, Jung 305, Görkem Sağlam 291, Deniz Dönmezer 270 ve SamMather 59 dakika forma giydi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Tramvayda çıkan kavga nedeniyle yaralanan şahıs şikayetçi olmadı
Tramvayda çıkan kavga nedeniyle yaralanan şahıs şikayetçi olmadı
Kızılırmak'a düşen genci arama çalışmaları sürüyor ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kızılırmak’a düşen genci arama çalışmaları sürüyor ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayserispor'da 20 transferden 11'i bin dakikadan az süre aldı
Kayserispor’da 20 transferden 11’i bin dakikadan az süre aldı
Kayseri'de hafta sonu rotası: Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri
Kayseri’de hafta sonu rotası: Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri
CHP Kayseri İl teşkilatı Özgür Özel ile bayramlaşmak üzere Ankara'ya gitti ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
CHP Kayseri İl teşkilatı Özgür Özel ile bayramlaşmak üzere Ankara’ya gitti ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Soğanlı Vadisi: Türkiye'nin Yükselen Turizm Destinasyonu
Soğanlı Vadisi: Türkiye’nin Yükselen Turizm Destinasyonu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!