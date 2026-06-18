Kayserispor'da 2026-2027 Sezonu Kombine Genel Satışı Başladı

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu kombine sahibi taraftarlara yüzde 10 indirim imkanı sağlanacağı belirtilerek, “Taraftarlarımız indirimden faydalanabilmek için http://passo.com.tr ve Passo Mobil uygulama üzerinden yüzde 10 indirimli satış seçeneğini seçip T.C. kimlik numarası ile doğrulama yapmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kombine satın alacak taraftarların Kayserispor logolu Taraftar Kartlarının E-Bilet kullanım süresini 01 Nisan 2027 tarihine kadar uzatmaları gerektiği vurgulandı. E-Bilet süresi bu tarihten önce sona eren taraftarların ise işlemlerini yenilemeleri gerektiği, yenileme sonrasında mevcut süreye +1 yıl ekleneceği bildirildi.

Satın alınan kombinelerin sezon içerisinde en fazla 7 kez başka bir kişiye maçlık olarak transfer edilebileceği ifade edilen açıklamada, genel satış döneminde taraftarların en fazla 5 adet kombine satın alabileceği kaydedildi.

(RHA)