Kayserispor'da 3 eksik var

Ligin 16. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'da 3 eksik var.

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  • 27.12.2022 17:43
  • Güncelleme: 27.12.2022 18:29
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Kayserispor'da 3 eksik var
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ligin 16. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor’da 3 eksik var.

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor’da 3 futbolcu forma giyemeyecek. Teknik Direktör Çağdaş Atan, sakatlıkları süren Mame Baba Thiam, gribal enfeksiyon nedeniyle Olivier Kemen ve sarı kart cezalısı Majid Hosseini Alanyaspor maçı kafilesine dahil etmedi. 22 kişilik kamp kadrosunda Bilal Bayazıt, Cenk Gönen, Abdulkadir Taştan, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Arif Kocaman, Lionel Carole, Anthony Uzodimma, Ali Karimi, Baran Ali Gezek, Bernard Mensah, Carlos Mane, Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı, Gustavo Campanharo, Miguel Cardoso, Yaw Achak, İlhan Parlak, Talha Sarıaslani Mustafa Pektemek ve Mario Gavranovic yer aldı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Mame Thiam, Alanyaspor maçı hazırlıkları çerçevesinde yapılan antrenmanda sol ayak bileğine aldığı darbe ve eşzamanlı ayak bileği burkulması nedeniyle, Olivier Kemen ise geçirmiş olduğu ağır gribal enfeksiyon nedeniyle kamp kadrosundan çıkartılmıştır" denildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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