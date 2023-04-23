Kayserispor'da 3 eksik var

Süper Lig'in 31. hafta maçında bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak Kayserispor'da 3 futbolcu görev alamayacak.

PAYLAŞ
  • 23.04.2023 09:40
  • Güncelleme: 23.04.2023 10:14
  • 85
Kayserispor'da 3 eksik var
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’in 31. hafta maçında bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak Kayserispor’da 3 futbolcu görev alamayacak.

Dün Adana’ya giderek kampa giren Kayserispor’da 3 futbolcu bugünkü maçta Adana Demirspor’a karşı forma giyemeyecek. Deplasmandan puan veya puanlar ile dönmek isteyen Kayserispor’da sakatlığı bulunan stoper Ali Karimi, Lionel Carole ve kırmızı kart cezalısı Majid Hosseini bugünkü maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı kırmızılı takımda bu üç oyuncu dışında eksik bulunmuyor.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bakan Akar, 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 21 olduğunu açıkladı

Bakan Akar, 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 21 olduğunu açıkladı

Vali Çiçek: 'Çocukların donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak gayesi olmalıdır'

Vali Çiçek: 'Çocukların donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak gayesi olmalıdır'

Büyükşehir'den 23 Nisan'a özel 'çocuk şenliği'

Büyükşehir'den 23 Nisan'a özel 'çocuk şenliği'

ERÜ'den tarım uygulamaları için 'nano' çözüm

ERÜ'den tarım uygulamaları için 'nano' çözüm

KAYÜ Rektörü Karamustafa: 'Çocuklarımızı ne kadar sağlam yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar sağlam olacaktır'

KAYÜ Rektörü Karamustafa: 'Çocuklarımızı ne kadar sağlam yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar sağlam olacaktır'

Kayserispor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aynı soy ismi taşıyan 93 depremzede bu yurtta yaşıyor

Aynı soy ismi taşıyan 93 depremzede bu yurtta yaşıyor

Kayserispor'da 3 eksik var

Kayserispor'da 3 eksik var

DAHA FAZLA
Araç takla attı: 2 yaralı

Araç takla attı: 2 yaralı

Başkan Yalçın'ın 23 Nisan Mesajı

Başkan Yalçın'ın 23 Nisan Mesajı

Hacılar Erciyesspor BAL'a devam

Hacılar Erciyesspor BAL'a devam

Saadet'li Arıkan: 'Artık gönüllerdeki sempatiyi sandığa yansıtma zamanıdır'

Saadet'li Arıkan: 'Artık gönüllerdeki sempatiyi sandığa yansıtma zamanıdır'

Baki Ersoy: 'Milliyetçi Hareket Partisi her gittiğimiz yerde inanılmaz bir teveccüh görmektedir'

Baki Ersoy: 'Milliyetçi Hareket Partisi her gittiğimiz yerde inanılmaz bir teveccüh görmektedir'