Kayserispor'da 3 eksik var

Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor'da 3 futbolcu maç kadrosuna alınmadı.

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  • 03.12.2023 08:52
  • Güncelleme: 03.12.2023 09:28
Kayserispor'da 3 eksik var
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor’da 3 futbolcu maç kadrosuna alınmadı.

Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Recep Uçar nezaretinde çalışan ve uçakla Trabzon’a giderek kampa giren sarı kırmızılı takımda 3 eksik var.

Sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz; maç eksiği bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Julian Jeanvier, Trabzonspor kafilesine dahil edilmedi. Son haftalarda sürekli ilk on birde yer alan Kartal Kayra Yılmaz’ın yerine Arif Kocaman’ın forma giymesi bekleniyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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