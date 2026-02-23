Kayserispor'da 8 haftalık galibiyet hasreti sona erdi

Lige Başakşejhir beraberliği ile başlayan Kayserispor ilk galibiyetini 11’inci haftada evinde Kasımpaşa’ya karşı aldı. daha sonraki iki maçı kaybeden Kayseri ekibi ikinci galibiyetini ise 11’inci hafta Rizespor deplasmanında almıştı. Daha sonra oynadığı 4 maçtan beraberlik 4 maçtan da yenilgi ile ayrılan Kayserispor, 8 maç sonra dün Antalyaspor’u yendfi. Talha Sarıarslan’ın son dakika golü ile kazanan Kayserispor puanını 19’a çıkardı.