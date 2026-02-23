  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor'da 8 haftalık galibiyet hasreti sona erdi

Kayserispor'da 8 haftalık galibiyet hasreti sona erdi

Kayserispor, dün sahasında Antalyaspor'u Talha Sarıarslan'ın golü ile yenerek 8 maç sonra galip geldi.

Kayserispor'da 8 haftalık galibiyet hasreti sona erdi

Lige Başakşejhir beraberliği ile başlayan Kayserispor ilk galibiyetini 11’inci haftada evinde Kasımpaşa’ya karşı aldı. daha sonraki iki maçı kaybeden Kayseri ekibi ikinci galibiyetini ise 11’inci hafta Rizespor deplasmanında almıştı. Daha sonra oynadığı 4 maçtan beraberlik 4 maçtan da yenilgi ile ayrılan Kayserispor, 8 maç sonra dün Antalyaspor’u yendfi. Talha Sarıarslan’ın son dakika golü ile kazanan Kayserispor puanını 19’a çıkardı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bağımsız Meclis Üyesi Ülker: Büyükşehir Belediyesine 900 metre mesafede aylardır çamur çilesi
Bağımsız Meclis Üyesi Ülker: Büyükşehir Belediyesine 900 metre mesafede aylardır çamur çilesi
Bakan Hakan Fidan Kayseri'ye geliyor
Bakan Hakan Fidan Kayseri’ye geliyor
FETÖ/PDY üyesi şahıs Bünyan'da yakalandı
FETÖ/PDY üyesi şahıs Bünyan’da yakalandı
Kayseri KOSGEB desteklerinde Türkiye 4'üncüsü oldu
Kayseri KOSGEB desteklerinde Türkiye 4’üncüsü oldu
Başkan Çolakbayrakdar, 'Belediyecilik gönüller arasında da yol yapmaktır'
Başkan Çolakbayrakdar, “Belediyecilik gönüller arasında da yol yapmaktır”
Atletizmciler Sümeyye ve Kıyasettin Balkan Şampiyonasından madalyayla döndü
Atletizmciler Sümeyye ve Kıyasettin Balkan Şampiyonasından madalyayla döndü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!