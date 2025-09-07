Kayserispor'da 9 numara belirsizliği devam ediyor
Yeni sezon öncesi 10 yeni ismi kadrosuna katan Kayserispor'da transfer döneminin kapanmasına 5 gün kalmasına rağmen henüz 9 numara transferi yapılamadı.
İki dönemlik yasağın kaldırılmasının ardından kadrosuna Opoku, Jung, Mendes, Denswil, Tuci, Benes, Abdulsamet, Dorukhan ve Burak’ın ardından son olarak da Bennasser’i katan Kayserispor’da beklenen 9 numara transferi hala yapılamadı. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray maçının ardından 9 numara transferi için çalıştıklarını açıklamıştı. 2025-2026 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 12 Eylül tarihinde bitecek.