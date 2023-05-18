Kayserispor'da Alanyaspor mesaisi devam ediyor

Süper Ligin 35'inci haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde akşam saatlerinde yapılan idmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışması yaptı. 

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  • 18.05.2023 21:47
  • Güncelleme: 18.05.2023 21:47
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Kayserispor'da Alanyaspor mesaisi devam ediyor

Süper Ligin 35’inci haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde akşam saatlerinde yapılan idmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışması yaptı. 
Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

1ha

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