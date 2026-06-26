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  • Kayserispor'da altyapıdan 6 isimle profesyonel sözleşme imzalandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kayserispor'da altyapıdan 6 isimle profesyonel sözleşme imzalandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kayserispor'da altyapıdan yetişen 6 futbolcu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Kayserispor'da altyapıdan 6 isimle profesyonel sözleşme imzalandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kayserispor’da altyapıdan 6 isimle profesyonel sözleşme imzalandı

Kayserispor’da altyapıdan yetişen 6 futbolcu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Kayserispor’da A Takıma ilk takviye altyapıdan yapıldı. 
Kulübün altyapısından yetişen Aras Çelik, Ataol Taylan Karapınar, Arda Kaya, Burak Erkan, Ertuğrul Gazi Demirel ve Hasan Kaan Yalçı ile 3’er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçaları olacağına inandığımız futbolcularımızla profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda; Aras Çelik, Ataol Taylan Karapınar, Arda Kaya, Burak Erkan, Ertuğrul Gazi Demirel ve Hasan Kaan Yalçı ile 3 yıl süreli profesyonel futbolcu sözleşmeleri imzalanmıştır. Altyapımızdan A Takımımıza uzanan bu yolculukta emek veren tüm antrenörlerimize, ailelerine ve sporcularımıza teşekkür ediyor; genç futbolcularımıza sarı-kırmızı formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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