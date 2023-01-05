Kayserispor’da Ankaragücü hazırlıkları başladı

Süper Ligin 17’nci haftasında evinde Fatih Karagümrük’ü konuk eden ve sahadan 4-2’lik yenilgiyle ayrılan Kayserispor ara vermeden Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Karagümrük maçına çıkan futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular çift kale maç yaptı.