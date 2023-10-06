Kayserispor’da Ankaragücü mesaisi devam ediyor

Süper ligin ilk 7 haftasını 10 puanla geçen Kayserispor, hafta sonu başkent deplasmanına gidecek.

Cumartesi günü Ankaragücü’ne konuk olacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Akşam saatlerinde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı kırmızılı futbolcular taktik ve kondisyon çalıştı. Çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü.