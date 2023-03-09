Kayserispor'da, Antalya mesaisi devam ediyor
Deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak olan Kayserispor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor.
- 09.03.2023 20:18
- Güncelleme: 09.03.2023 20:18
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Süper Ligin 25. Haftasında Cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, günü tek idmanla geçirdi. Kulüp tesislerinde yapılan idmanda futbolcular taktik ağırlıklı olarak çalıştı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kayserispor kafilesi, yarın (Cuma) yapılacak ter idmanının ardından Antalya’ya hareket edecek.
1ha
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