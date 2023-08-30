Kayserispor'da Antalyaspor hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor süper ligin dördüncü haftasında konuk olacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. 

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  • 30.08.2023 21:29
  • Güncelleme: 30.08.2023 21:29
Kayserispor'da Antalyaspor hazırlıkları devam ediyor

Ligde şu ana kadar mağlubiyeti bulunmayan Kayserispor sezonun dördüncü haftasında Antalyaspor’a konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden sarı kırmızılılar bugün kondisyon ağırlıklı çalıştı. Yarın taktik ağırlıklı çalışması beklenen Kayserispor cuma günü Antalya’ya hareket edecek.

1ha

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