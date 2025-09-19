Kayserispor'da Antalyaspor hazırlıkları tamamlandı

Kayserisporlu futbolcular yarın Antalyaspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor'da Antalyaspor hazırlıkları tamamlandı

Geçen hafta evinde Göztepe ile berabere kalan Kayserispor’da futbolcular hafta boyunca Antalyaspor maçına hazırlandı. Sarı kırmızılılar bugün yapılan ter idmanının ardından Akdeniz ekibi ile oynayacakları maçın hazırlıklarını tamamladı. Akşam saatlerinde havayolu ile Antalya’ya gidecek olan Kayseri ekibi konaklayacakları otele geçerek maç saatini bekleyecek. Yarın Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

