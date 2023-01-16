Kayserispor'da Antalyaspor hazırlıkları tamamlandı

 Türkiye Kupası son 16 Turu maçında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

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  • 16.01.2023 20:39
  • Güncelleme: 16.01.2023 20:39
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Kayserispor'da Antalyaspor hazırlıkları tamamlandı

Türkiye Kupası eleme turlarını geçerek son 16’ya kalan Kayserispor, Antalyaspor ile eşleşti. Dün Antalya’ya geçen Kayserispor bugün yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Yarın saat 17.30’da oynanacak olan müsabaka Akdeniz Üniversitesi Stadyumunda oynanacak. Müsabakayı Cuma Aydın yönetecek.

1ha

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