Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Ligin 25'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor. 

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  • 08.03.2023 21:13
  • Güncelleme: 08.03.2023 21:13
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Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Geçen hafta Fenerbahçe’ye evinde mağlup olan Kayserispor ara vermeden Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılılar günü tek idmanla geçirdi. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular pas ve hücum - savunma çalışması yaptı. Yarın taktik ağırlıklı çalışacak olan takım Cuma günü Antalya’ya gidecek.

1ha

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