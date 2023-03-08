Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Süper Ligin 25'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor.
- 08.03.2023 21:13
- Güncelleme: 08.03.2023 21:13
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Geçen hafta Fenerbahçe’ye evinde mağlup olan Kayserispor ara vermeden Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılılar günü tek idmanla geçirdi. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular pas ve hücum - savunma çalışması yaptı. Yarın taktik ağırlıklı çalışacak olan takım Cuma günü Antalya’ya gidecek.
1ha
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