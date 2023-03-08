Kayserispor’da Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Geçen hafta Fenerbahçe’ye evinde mağlup olan Kayserispor ara vermeden Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılılar günü tek idmanla geçirdi. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular pas ve hücum - savunma çalışması yaptı. Yarın taktik ağırlıklı çalışacak olan takım Cuma günü Antalya’ya gidecek.