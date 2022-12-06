Kayserispor’da Arif ve Attamah sevinci

Transfer yasağı nedeniyle sezon öncesi takviye yapamayan Kayserispor’da Joseph Attamah ile Arif Kocaman sakatlıkları nedeniyle uzun süre takımdaki yerlerini alamadılar. Arif Kocaman kas yırtığı nedeniyle 45 gün süren tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlamıştı. Tendon sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Attamah ise 2 aylık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara döndü. İki futbolcu da takımın Antalya kampına dahil edilmişti. Attamah ile Arif, Kayserispor’un dün Almanya 3’üncü Lig takımlarından FC Saarbrücken ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11’de başladılar.