Kayserispor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Süper Ligin 22'nci haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarına başladı. 

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  • 31.01.2023 01:43
  • Güncelleme: 31.01.2023 01:43
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Kayserispor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Ligin 21’nci haftasında deplasmanda İstanbulspor’u 4-2 mağlup eden Kayserispor ara vermeden Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde yapılan idmanda dün maça ilk 11’de başlayan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular kondisyon çalışması yaptı. Sarı - kırmızılılar Perşembe günü saat 17.00’de Başakşehir’i konuk edecek.

1ha

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