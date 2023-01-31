Kayserispor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Süper Ligin 22'nci haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarına başladı.
- 31.01.2023 01:43
- Güncelleme: 31.01.2023 01:43
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Ligin 21’nci haftasında deplasmanda İstanbulspor’u 4-2 mağlup eden Kayserispor ara vermeden Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde yapılan idmanda dün maça ilk 11’de başlayan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular kondisyon çalışması yaptı. Sarı - kırmızılılar Perşembe günü saat 17.00’de Başakşehir’i konuk edecek.
1ha
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