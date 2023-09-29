Kayserispor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor

Ligde ilk yenilgisini geçen hafta Beşiktaş'a karşı alan sarı kırmızılıların Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor. Kayserisporlu futbolcular teknik direktör Recep Uçar yönetiminde bugün akşam saatlerinde yapılan idmanda taktik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. sarı kırmızılılar idman öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, İl Milli Eğitim Müdür yardımlıları ve bir grup öğrencisi misafir etti.