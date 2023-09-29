Kayserispor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor
Süper Ligin 7'nci haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor.
- 29.09.2023 19:16
- Güncelleme: 29.09.2023 19:16
Ligde ilk yenilgisini geçen hafta Beşiktaş'a karşı alan sarı kırmızılıların Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor. Kayserisporlu futbolcular teknik direktör Recep Uçar yönetiminde bugün akşam saatlerinde yapılan idmanda taktik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. sarı kırmızılılar idman öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, İl Milli Eğitim Müdür yardımlıları ve bir grup öğrencisi misafir etti.
1ha
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