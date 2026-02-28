Kayserispor'da Başkan Nurettin Açıkalın güven tazeledi

Kayserispor Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurul’a MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, kulüp yönetimi ve taraftarlar katıldı.

YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Genel Kurul’a mevcut Başkan Nurettin Açıkalın tek olarak girdi. Yeni Yönetim Kurulu Asil üyeleri şu şekilde oluştu ; Nurettin Açıkalın, Rıza Erkut Yurdemi, Süleyman Akın, Mehmet Anadut, Murat Ekşi, Gökhan Gülen, Beyhan Hatın Köseoğlu ve Ferhat Temizer. Yönetim Kurulu Yedek Üyeler ise; Adnan Elmaağaçlı, İlyas Beğendik, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Aydın Yergin, Ali Fidan, Savaş Develioğlu ve Furkan Güven.

BAŞKAN NURETTİN AÇIKALIN: EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Genel Kurul’da yeniden başkan seçildikten sonra kürsüye çıkan Nurettin Açıkalın, “Geçen yıl Kayserispor’un düştü denilen günlerinde düşmeyeceğini söylemiştik. Biz buna inanmıştık. Beraber kenetlenmiştik. Saha içinde oyuncularımız gerekli karakterli ortaya koydu ama saha dışında da çok büyük mücadeleler var. Yönetime ilk girdiğimde Ali Çamlı başkanımız vardı. Transfer tahtasını açmak için çok büyük miktarda paralar gerekiyordu. İlk ağustos ayında açtığımızda o yıl 11 milyon avro civarında meblağa ihtiyacımız vardı. Onu başarmıştık. Geldiğimiz bu noktada 4 milyon avroydu. Bu rakamlar en son şubat ayında 700 bin avroya kadar düştü. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan önceki başkanlarımızdan Ali Çamlı başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Geçen sene kulübün borcu 38-39 milyon avroya tekabül ediyordu. Şu an bu rakam 900 milyon TL civarına düşmüş durumda. Aşağı yukarı 15-16 milyon avro civarında kulübümüzün borcu var. Bu kulüp şehrin takımı ve şehrin markası. Yendiğinde bir düğün havası, yenildiği zaman da bir matem havası oluşuyor ortak paydada buluşabildiğimiz tek noktamız şehirde Kayserispor oluyor. Buna sahip çıkmak, bu şehrin her evladının vazifesi. Bizim hatalarımız olabilir başarısız görülebiliriz. Ama, biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz başarı hepimizin, bir başarısızlık varsa bunu ben üstüme alırım” ifadelerini kullandı.