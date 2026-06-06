Kayserispor'da beklenen genel kurul yarın yapılacak

Kayserispor'da geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleltirilemeyen olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak.

Kayserispor'da beklenen genel kurul yarın yapılacak

Kayserispor’un küme düşmesinin ardından Nurettin Açıkalın yönetimi seçimli genel kurul kararı almıştı. Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemeyen olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak. Ali Çamlı’nın tek liste girmesi beklenen genel kurul öncesi yönetim kurulu listesi için çalışmalar devam ediyor. Yarın saat 11.00’de başlayacak genel kurul Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda yapılacak.

Haber Merkezi

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