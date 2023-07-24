Kayserispor'da belirsizlik: Transfer yasağı kaldırılamadı

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da transfer yasağının kaldırılacağı gün merakla bekleniyor. Şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmaması camia içerisinde huzursuzluğa neden oldu.

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  • 24.07.2023 17:50
  • Güncelleme: 24.07.2023 21:31
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Kayserispor'da belirsizlik: Transfer yasağı kaldırılamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig takımlarından Kayserispor’da transfer yasağının kaldırılacağı gün merakla bekleniyor. Şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmaması camia içerisinde huzursuzluğa neden oldu.

Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala henüz kadrosuna yeni isimler katamayan Kayserispor’da transfer yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın defalarca transfer yasağının kaldırılacağı yönündeki açıklamaları ile heyecanlanan sarı kırmızılı taraftarlar, bu söylemlerin gerçeğe dönüşeceği günü merakla bekliyor.

Mevcut kadroyu korumak adına yapılan ödemelerin yanı sıra 300 milyon Lira tutarındaki transfer yasağını kaldırıp takıma yeni isimler katmak adına çaba sarfeden Kayserispor Yönetimi, aybaşı gelmeden bu emeline ulaşmak için girişimlerini sürdürüyor.

İHA

Kayseri Gündem
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