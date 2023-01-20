Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Süper Ligin 20'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

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  • 20.01.2023 21:37
  • Güncelleme: 20.01.2023 21:37
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Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Süper Ligin 20. Haftasında Kayserispor, şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş’ı konuk edecek. Kayserispor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde hazırlanan sarı kırmızılılar taktik ağırlıklı olarak çalıştı. Sakatlıkları bulunan Thiam ve Gavranovic takımdan ayrı idman yaptı.

Kayserispor Beşiktaş maçı Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak. Kritik maç öncesi Kayserispor 26 puanla ligin 8’inci sırasında bulunurken, rakibi Beşiktaş ise 32 puanla ligin 5’inci sırasında yer alıyor.

1ha

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