Kayserispor'da bu sezon formayı en çok giyen isim Cardoso oldu
Miguel Cardoso, 2025 – 2026 sezonunda 34 haftanın 33'ünde forma giyerek bu sezon en fazla forma giyen isim oldu.
2021 – 2022 sezonu öncesi Porteki’zin Belenenses takımından transfer edilen Miguel Cardoso bu sezon Kayserispor’da 5’inci sezonunu tamamladı. Bu sezon takımın kaptanlığını yapan 31 yaşındaki futbolcu ligdeki 34 maçın 33’ünde forma giydi. Bu sezon sadece 1 maçta sahada yer alamayan deneyimli futbolcu 2 gol, 6 asist ile oynadı. Kayserispor ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Cardoso ligin son haftasında oynanan Konyaspor maçında kadroda yer almadı.