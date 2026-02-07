Kayserispor'da devre arası 9 kişi gitti, 8 kişi geldi

  • Haberler
Kayserispor, devre arası transfer döneminde 9 ismi gönderirken 8 ismi ise kadrosuna kattı.

2025 – 2026 devre arası transfer dönemi sona erdi. Kayserispor, dün 23.59 itibariyle noktalanan transfer dönemini hareketli geçirdi. Kayseri ekibi Manchester United’dan Sam Mather, Manchester City’den Jadel Katongo, Dinamo Moskova’dan Denis Makarov ve PAOK’tan Fedor Chalov, Hatayspor’dan Görkem Sağlam’ı, Gaziantep FK’dan Semih Güler ve sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya katılan Burak Kapacak’ın bonservisini aldı. Sarı kırmızılılar son olarak İskoç ekibi Livingston FC’den Joshua Brenet’i kadroya kattı. Öte yandan Kayserispor, Ali Karimi, Berkan Aslan, Yaw Ackah, Şamil Öztürk, Bilal Ceylan, Gideon Jung ve Aaron Opoku ile yolları ayırdı. Arif Kocaman sezon sonuna kadar Sakaryaspor’a kiralandı.

