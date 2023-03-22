Kayserispor'da Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesi 2 sene uzatıldı
Kayserispor'da Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesi 2 sene uzatıldı.
- 22.03.2023 17:20
- Güncelleme: 22.03.2023 17:20
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Sarı - kırmızılılar 2020-2021 Sezonunda kadrosuna kattığı Yunan stoperin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dimitrios Kolovetsios’un sözleşmesini 2 sene uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
1ha
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