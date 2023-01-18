Kayserispor'da en çok süre alan isim Onur Bulut oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ligin ilk yarısında en uzun süreyi başarılı sağ bek oyuncusu Onur Bulut aldı.

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  • 18.01.2023 14:22
  • Güncelleme: 18.01.2023 15:18
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Kayserispor'da en çok süre alan isim Onur Bulut oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da ligin ilk yarısında en uzun süreyi başarılı sağ bek oyuncusu Onur Bulut aldı.

2022-2023 futbol sezonunda Yukatel Kayserispor’da ilk 18. haftada en uzun forma giyen isim savunma oyuncusu Onur Bulut oldu. Milli oyuncu, lig maçlarında bin 620 dakika sahada kaldı. En az süre alan futbolcu ise 6 dakika ile Talha Sarıaslan aldı. 19 haftalık dilimde 18 maça çıkan Yukatel Kayserispor’da bütün maçlarda Onur Bulut ve Lionel Carole forma giydi. Kayserispor takımında ligin ilk yarısında oynanan 18 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde:

Onur Bulut:18 maç -1.620 dakika

Lionel Carole: 18 maç - 1.602 dakika

Bilal Bayazıt: 17 maç -1.530 dakika

Dimitrios Kolovetsios: 17 maç -1.520 dakika

Miguel Cardoso: 17 maç - 1.375 dakika

Gustavo Campanharo: 1.241 dakika

Majid Hosseini: 14 maç -1.184 dakika

Bernard Mensah: 17 maç - 1.164 dakika

Mario Gavranovic: 14 maç -957 dakika

Mame Thiam: 12 maç - 840 dakika

Ramazan Civelek: 16 maç -762 dakika

Olivier Kemen: 12 maç -740 dakika

Gökhan Sazdağı: 16 maç -666 dakika

Emrah Başsan: 13 maç -517 dakika

Ali Karimi: 11 maç - 406 dakika

İlhan Parlak: 11 maç -368 dakika

Carlos Mane: 9 maç - 324 dakika

Cenk Gönen: 3 maç - 270 dakika

Arif Kocaman: 3 maç - 269 dakika

Yaw Ackah: 6 maç - 107 dakika

Anthon Uzodimma: 1 maç 21 dakika

Baran Ali Gezek: 1 maç - 16 dakika

Talha Sarıaslan: 3 maç - 6 dakika

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İHA

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