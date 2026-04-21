Kayserispor’da Erling Moe döneminde 7 maçta 5 mağlubiyet

Sezon içerisinde Djalovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Norveçli teknik adam Erling Moe, ilk maçında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından Kayseri temsilcisi Trabzonspor’a 3-1, Samsunspor’a 2-1 mağlup oldu. İç sahada Karagümrük’ü 1-0 yenerek tek galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, devam eden süreçte Kasımpaşa’ya 2-0, Fenerbahçe’ye 4-0 ve son olarak Gaziantep FK’ya 3-0 kaybetti. Moe yönetiminde oynanan 7 karşılaşmada 3 gol atabilen Kayserispor, kalesinde 14 gol gördü. Bu süreçte 4 puan toplayan ekip, 0,57 puan ortalamasında kaldı.

Kayseri temsilcisi, ligin 31’inci haftasında sahasında Rizespor’u konuk edecek.