Kayserispor'da Eyüpspor hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor, Pazar günü sahasında Eyüpspor ile oyayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kayserispor, geçen hafta sahasında konuk ettiği Rizespor’u yenerek kümede kalma umudunu artırmıştı. Puanını 26’ya çıkartan sarı kırmızılılar Pazar günü 2 puan farkla 2 sıra üstünde yer alan Eyüpspor’u konuk edecek. Sarı kırmızılılar Rizespor maçından sonra 2 gün izin yaptı. Eyüpspor hazırlıklarına dün başlayan Kayseri ekibi bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Erling Moe idaresinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.