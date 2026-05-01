Kayserispor'da Eyüpspor mesaisi devam ediyor
Kayserispor'da pazar günü Eyüpspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam edildi.
Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, Pazar günü 2 puanla önünde yer alan Eyüpspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar Pazar günü oynanacak müsabaka için hazırlıklarını sürdürdü. Kayseri ekibi öğle saatlerinde teknik direktör Erling Moe idaresinde gerçekleştirilen idmanda taktik ağırlıklı çalıştı. Kayserispor yarın yapacağı ter idmanının ardından çalışmalarını tamamlayacak.