Kayserispor'da Fatih Karagümrük hazırlıkları devam ediyor
Kayserisporlu futbolcular Cuma günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kayserisporlu futbolcular teknik direktör Radomir Djalovic idaresinde Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar sabah saatlerinde gerçekleşen idmanda pas ve hücum – savunma ağırlıklı çalıştı. Yarın taktik ağırlıklı çalışması beklene Kayseri ekibi akşam saatlerinde İstanbul’a hareket edecek.