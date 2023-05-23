Kayserispor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı
Süper Ligin 36'ncı haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
- 23.05.2023 20:51
- Güncelleme: 23.05.2023 20:51
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Süper Ligin 35’nci haftasında evinde Alanyaspor’a mağlup olan Kayserispor, bugün Fatih Karagümrük hazırlıklarının başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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