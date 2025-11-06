Kayserispor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'de geride kalan 11 maçta 1 galibiyet 6 beraberlik 4 yenilgi alan Kayserispor pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı futbolcular bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik direktör Radomir Djalovic idaresinde gerçekleşen idmanda futbolcular taktik ağırlıklı çalıştı. Pazar günü İstanbul'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı Ozan Ergün yönetecek.

